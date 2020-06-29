РИАМО - 29 июн. В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил сотрудников Клинического центра восстановительной медицины и реабилитации, медучреждение внесло большой вклад в борьбу с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В клиническом центре вылечили около 2 тысяч человек с вирусной пневмонией, из них у 255 подтвердили коронавирус.

«В Звенигороде мы с колес запустили два стационара, и хочу сказать слова благодарности всем, кто здесь начинал и работает до сих пор. Сейчас здесь еще более 300 пациентов, дай Бог всем здоровья», — сказал Воробьев.

Орден «За заслуги перед Московской областью» III степени получил заведующий отделением реанимации - врач-анестезиолог-реаниматолог Гурам Сардаров. Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской области» присвоено главному врачу Клинического центра Марии Тагировой. Почетную грамоту губернатора Подмосковья получила старшая медицинская сестра Ирина Башлыкова.

Благодарность губернатора Московской области объявили коллективу центра во главе с руководителем Марией Тагировой, заведующему филиалом по пульмонологии, аллергологии и терапии - врачу общей практики Игорю Кузнецову, врачу-кардиологу инфекционного отделения №3 Марии Осадчей, врачу-эпидемиологу общего медицинского персонала Ольге Вдовиной, врачам приемного отделения Вячеславу Николаеву и Людмиле Роженко, врачу-дерматовенерологу отделения реанимации Елене Банных, заведующему рентгенологическим отделением - врачу-рентгенологу Людмиле Романчук, медицинской сестре приемного отделения Лидии Киселевой, заведующему отделением - врачу-урологу инфекционного отделения №8 Карену Кещьян.

Благодарственное письмо губернатора региона получили врач-анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации Роза Абсаттарова, медсестра процедурной инфекционного отделения №7 Ильма Крылова, медсестра палатной инфекционного отделения №1 Светлана Хайруллина, медсестра процедурной инфекционного отделения №7 Инесса Сахарова.

Клинический центр работал как инфекционная больница с 12 апреля. Перепрофилирование провели под личным контролем губернатора: сделали капремонт двух корпусов, закупили оборудование. Открыли семь инфекционных отделений с 514 койками, из которых 443 кислородные, 25 – реанимационные. В госпитале есть 20 стационарных и семь транспортных аппаратов ИВЛ. С пациентами с Covid-19 работают 72 врача, свыше 150 медсестер и санитаров.

По словам Тагировой, коллектив полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты. Сотрудники получили все выплаты, обещанные государством.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

29 ИЮНЯ

- Еще 11 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье. Также в регионе за сутки выявили 335 новых случаев заболевания.

- 782 случая коронавируса выявили в Москве за сутки. Также за сутки в мегаполисе скончались 23 человека с подтвержденным коронавирусом.

- В Москве скончались 23 человека с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3761 пациентов