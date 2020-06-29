РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июн. В микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска в понедельник начал работать гастрономический фестиваль «Красногорская трапеза», передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

По данным организаторов, в фестивале принимают участие более 20 фермеров и индивидуальных предпринимателей из Подмосковья, Осетии, Адыгеи, Ростова-на-Дону, Орловской, Владимирской, Тамбовской областей и других регионов.

«Очень люблю натуральные продукты и качественный сыр и обрадовалась, когда узнала, что рядом с домом начался такой фестиваль. Купила козьи сыры, казачью продукцию, разную горчицу. Очень понравилась ярмарка», - поделилась жительница Павшинской поймы Татьяна Мараховская.

Она отметила, что ей нравится формат, при котором производители могут напрямую, без посредников, предложить свою продукцию покупателям.

На площади возле Никольского храма на набережной Москвы-реки можно приобрести сыры и другую молочную продукцию, мясные деликатесы, выпечку, игрушки и аксессуары для дома, одежду из льна. Фестиваль продлится до 5 июля.