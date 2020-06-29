РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. Явка избирателей на выборах по поправкам в Конституцию РФ на одном из избирательных участков в микрорайоне Климовск Подольска составила 50%, сообщила «РИАМО в Подольске» председатель избирательной участковой комиссии №846 Татьяна Быковская.

В России с 25 июня проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. В Подольске насчитывается свыше 265,8 тысячи избирателей. На территории округа работает более 140 избирательных участков, в том числе 2 УИК в местах временного пребывания граждан.

«С начала предварительного голосования, которое стартовало 25 июня, и по сегодняшний день на нашем избирательном участке сохраняется хорошая явка. Так, в шатре, который расположен на улице недалеко от гимназии имени Подольских курсантов, проголосовало около 140 человек, свыше 60 человек отдали свои голоса дома, а на самом участке проголосовало около 920 жителей. Отмечу, что все проходит спокойно и доброжелательно. Люди с пониманием относятся и за все дни голосования нарушений выявлено не было», - сказала Быковская.

Она отметила, что среди избирателей большинство – пенсионеры, однако в настоящее время стали приходить и молодые жители.