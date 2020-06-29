РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. Полицейские подмосковного Подольска задержали двух подозреваемых в краже стройматериалов на общую сумму 25 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от директора фирмы о том, что неизвестные на улице Железнодорожной совершили хищение строительных материалов, принадлежащих организации.

«Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления были установлены и задержаны 40-летний уроженец Рязанской области и 46-летний местный житель, ранее работавший охранником в данной организации. По данному факту следователем следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.