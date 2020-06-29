РИАМО - 29 июн. Двор и ближайшую территорию у дома на улице Проходчиков в столице оцепили, местным жителям не дают приблизиться к дому, где произошли взрыв и пожар, передает корреспондент РИАМО.

Дороги во дворах рядом с домом, ближайшие территории перекрыты. На месте дежурят экипажи скорой помощи, стоят пожарные машины. У самого дома работают спасатели.

Местные жители наблюдают за ситуацией, но близко к дому никого не подпускают.

В понедельник в доме на улице Проходчиков произошел пожар. Во время тушения возгорания спасли семь человек. По данным ГСУ Следственного комитета РФ по столице, пострадали три человека.

Видео пожара в жилом доме в Москве, где произошёл взрыв>>