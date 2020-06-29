РИАМО - 29 июн. В результате пожара в жилом доме на улице Проходчиков в Москве пострадали три человека, все они доставлены в медицинское учреждение города, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по столице.

«В жилом доме, расположенном по улице Проходчиков в городе Москве, произошел хлопок, повлекший возгорание. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», - говорится в сообщении.

Точное количество пострадавших уточняется. На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного главка Следкома. Также проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

На данный момент пожар потушен. Из огня спасли семь человек.

Видео пожара в жилом доме в Москве, где произошёл взрыв>>