РИАМО – 29 июн. Авиарейс из Сочи не смог вовремя вылететь в Москву, так как у самолета перегрелся двигатель, пассажиров не выпускали из салона, температура воздуха в нем поднялась до 40 градусов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Вылет отложили на неизвестный срок.

«Пассажиры были вынуждены провести в таких условиях 2,5 часа. Покидать салон не разрешили, однако два раза людей выпускали подышать свежим воздухом в «карман», - говорится в сообщении.

Представители авиакомпании не стали предлагать пассажирам альтернативного варианта перелета.

Через несколько часов ожидания пассажиры стали брать билеты на другой рейс. Вернуть деньги за билеты людям порекомендовали через службу поддержки компании.