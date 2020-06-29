РИАМО – 29 июн. Авиарейс из Сочи не смог вовремя вылететь в Москву, так как у самолета перегрелся двигатель, пассажиров не выпускали из салона, температура воздуха в нем поднялась до 40 градусов, сообщает Федеральное агентство новостей.
Вылет отложили на неизвестный срок.
«Пассажиры были вынуждены провести в таких условиях 2,5 часа. Покидать салон не разрешили, однако два раза людей выпускали подышать свежим воздухом в «карман», - говорится в сообщении.
Представители авиакомпании не стали предлагать пассажирам альтернативного варианта перелета.
Через несколько часов ожидания пассажиры стали брать билеты на другой рейс. Вернуть деньги за билеты людям порекомендовали через службу поддержки компании.
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