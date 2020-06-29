РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. Свыше 30 человек проголосовали на выборах по поправкам в Конституцию РФ в деревне Северово Подольска в понедельник днем, для избирателей был установлен уличный шатер, сообщила «РИАМО в Подольске» наблюдатель от партии «Единая Россия» Ольга Беляшкина.

В России с 25 июня проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Для удобства жителей голосование будет проводиться и вне избирательных участков, непосредственно на дворовых территориях и на общественных пространствах. Так, в деревне Северово в понедельник установили уличный шатер для голосования на улице.

«Мы расположились с 10:00. И, по данным на 13:00, свой голос отдали уже свыше 30 человек. Отмечу, что голосование проходит спокойно и в штатном режиме. Нарушений выявлено не было», - сказала Беляшкина.

Она отметила, что избирателям выдаются средства индивидуальной защиты, они обрабатывают руки дезинфицирующими средствами, им выдают ручки. Голосование проводится тайно.