РИАМО - 29 июн. Прокуратура Москвы проводит проверку по факту хлопка и пожара в жилом доме по улице Проходчиков, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Сведения о пострадавших уточняются. По предварительным данным, повреждено имущество. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего», - говорится в сообщении.

Прокуратура в ходе проверки даст правовую оценку действиям ответственных должностных лиц, в том числе на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и обеспечения безопасности газового оборудования.

Кроме того, прокуратурой столицы поставлен на контроль вопрос соблюдения прав граждан, чье имущество пострадало в результате ЧП, а также жилищных прав лиц, проживающих в многоквартирном доме.

По указанию прокурора Москвы Дениса Попова для координации действий правоохранителей на место происшествия выехал Бабушкинский межрайонный прокурор Михаил Попков.

Видео пожара в жилом доме в Москве, где произошёл взрыв>>