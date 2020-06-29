РИАМО - 29 июн. Участниками дистанционного голосования в Москве и Нижегородской области по поправкам в Конституцию РФ стали более 1 миллиона человек, сообщил в понедельник журналистам руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице Илья Массух.

Жители Москвы и Нижегородской области могут проголосовать по поправкам в Конституцию дистанционно.

«У нас по дистанционному электронному голосованию - мы перевалили за миллион человек (по количеству участников - ред.)», - сказал Массух.

Официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов добавил, что на 14:00 в Москве бюллетени получили 886495 голосующих. 873264 из них проголосовали.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня и будет проходить по 1 июля включительно.