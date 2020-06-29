РИАМО - 29 июн. Движение перекрыли на улице Проходчиков в Москве от дома 114, корпус 1, по Ярославскому шоссе до Малыгинского проезда, сообщается в Twitter-аккаунте ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Ранее в доме на улице Проходчиков произошел пожар.

«Перекрыто движение по улице Проходчиков (от дома 114, корпус 1, по Ярославскому шоссе до Малыгинского проезда) и по Мякининскому проезду (от Ярославского шоссе до улицы Проходчиков)», - говорится в сообщении.

Во время тушения пожара в жилом доме на улице Проходчиков спасли шесть человек.

Видео пожара в жилом доме, после взрыва в Москве>>