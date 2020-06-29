РИАМО - 29 июн. На улице Проходчиков, дом 3, произошел пожар в квартире из-за взрыва, инцидент попал на видео, сообщает Газета.ru.

«По словам очевидцев, пожар начался после взрыва», — говорится в сообщении.

В ролике можно увидеть открытое горение из окон. На кадрах видно, что пожар затронул три этажа пятиэтажного жилого дома. От места пожара поднимается густой дым.

Возгорание локализовали на площади в 150 квадратных метров. При тушении пожара спасли шесть человек.

Видео пожара в жилом доме в Москве, где произошёл взрыв>>