РИАМО - 29 июн. В Подмосковье стартовал основной этап проведения единого госэкзамена, 29 и 30 июня в регионе проходят пробные экзамены без участия школьников, первое испытание с участием выпускников состоится 3 июля, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

Временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев и министр образования Московской области Ирина Каклюгина посетили школу №32 в городском округе Мытищи и оценили готовность региона к экзаменационной кампании.

«В этой школе предусмотрели все: есть разметка, дезинфицирующие средства, термометрия, подготовленный персонал, который за это отвечает. Организация здесь на высшем уровне. Мы надеемся, что также ответственно к этому вопросу подойдут во всех пунктах Российской Федерации. Важно выработать безопасную процедуру проведения экзаменов, как для участников, так и для организаторов», - сказал Музаев.

По словам Каклюгиной, для контроля за соблюдением порядка проведения ЕГЭ в регионе аккредитованы 876 общественных наблюдателей, подготовлено шесть ситуационных центров по осуществлению онлайн-видеонаблюдения, в режиме реального времени за экзаменом будут следить свыше 300 человек.

«Два пробных дня даны нам для проверки полной готовности к экзаменационной кампании: в 264 наших пунктах идет апробация техники и работы организаторов по печати контрольно-измерительных материалов. Это очень важный опыт, нам удалось лично убедиться в высоком уровне подготовки наших пунктов, все они на 100% оборудованы и оснащены, мы смогли увидеть процедуру доставки и печати материалов перед тем, как в аудитории разместятся выпускники», - отметила министр.