РИАМО – 29 июн. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране каждый день становится все меньше и меньше выявления новых случаев коронавируса, сообщает Nation News.

Он уточнил, что власти будут расширять тестирование на Covid-19. Правительство выделило из резервного фонда 3,5 миллиарда рублей на производство тест-систем.

«Количество выявляемых заболевших снижается, несмотря на увеличение количества проводимых тестов», — отметил глава российского кабмина.

За последние сутки в России выявлено 6 719 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 782 в Москве и 335 в Подмосковье.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

29 ИЮНЯ

- Еще 11 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье. Также в регионе за сутки выявили 335 новых случаев заболевания.

- 782 случая коронавируса выявили в Москве за сутки. Также за сутки в мегаполисе скончались 23 человека с подтвержденным коронавирусом.

- В Москве скончались 23 человека с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3761 пациентов