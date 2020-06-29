РИАМО - 29 июн. Все отделения «Почты России» в Московском регионе не будут работать 1 июля в стране, за исключением трех круглосуточных отделений в столице, говорится в сообщении пресс-службы компании.
В день голосования по поправкам в Конституцию России в круглосуточном режиме продолжат работать почтовые отделения Москвы 101000 (Мясницкая улица, дом 26), 107241 (улица Уральская, дом 1), 121099 (Смоленская площадь, дом 13/21).
Уточнить режим работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении «Почты России» и на сайте компании.
1 июля в России выходной день из-за голосования по поправкам к Конституции РФ.
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