РИАМО - 29 июн. Все отделения «Почты России» в Московском регионе не будут работать 1 июля в стране, за исключением трех круглосуточных отделений в столице, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В день голосования по поправкам в Конституцию России в круглосуточном режиме продолжат работать почтовые отделения Москвы 101000 (Мясницкая улица, дом 26), 107241 (улица Уральская, дом 1), 121099 (Смоленская площадь, дом 13/21).

«Для остальных почтовых отделений страны 1 июля станет выходным. Во вторник, 30 июня, отделения «Почты России» будут работать по обычному графику», - говорится в сообщении.

Уточнить режим работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении «Почты России» и на сайте компании.

1 июля в России выходной день из-за голосования по поправкам к Конституции РФ.