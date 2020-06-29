РИАМО - 29 июн. Избирательная комиссия Московской области проверила информацию о жителе, который пытался дважды проголосовать в Подмосковье и Москве, перед голосованием в Московской области член УИК проверил у этого гражданина паспортные данные, включая адрес прописки, говорится в сообщении пресс-службы Мособлизбиркома.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что один человек смог дважды проголосовать по поправкам к Конституции – сначала на участке в подмосковных Котельниках, а затем в столичных Кузьминках.

«Мы провели проверку этой информации из СМИ. Данный гражданин прибыл в Котельники в январе 2019 года, зарегистрировался и соответственно был включен в список избирателей», — сказал председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

Он добавил, что 25 июня в УИК 1142 член комиссии, предварительно проверив паспортные данные, включая адрес прописки, выдал ему бюллетень для голосования. Так как у жителя прописка в Котельниках, то у него было полное право проголосовать на этом избирательном участке.

Голосование по поправкам к Конституции РФ началось в России 25 июня и завершится 1 июля.