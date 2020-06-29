РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 июн. С понедельника в 13 пунктах проведения ЕГЭ в подмосковной Балашихе проверяют готовность к мероприятию педагогов и всего технологического процесса, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«29 и 30 июня в Балашихе проходит пробный Единый государственный экзамен. В эти дни проверяют готовность к мероприятию педагогических работников, камер видеонаблюдения и всего технологического процесса. Всего в Балашихе 13 пунктов проведения экзаменов. ЕГЭ в городском округе сдает 2501 человек, из них 2205 – выпускники этого года», – говорится в сообщении.

В этом году ЕГЭ пройдет с 3 по 25 июля. Экзамен будут сдавать только те выпускники 11 классов, кто планирует поступление в вуз. Остальным оценки выставили на основании годовых.