РИАМО - 29 июн. В Подмосковье раскрыли кражу денежных средств из квартиры дома по улице Степана Терентьева в Орехово-Зуеве, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Орехово-Зуевское» поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестный похитил 41 тысячу рублей.

«Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи установлена и задержана ранее судимая 23-летняя местная жительница», - говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 10 лет.

Злоумышленница задержана следственными органами.