РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. Около 40 человек приняли участие в сдаче крови в рамках донорского дня на Подольской станции переливания крови в понедельник, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы учреждения.

На Подольской станции переливания крови в понедельник провели донорский день, принять участие в котором могли все желающие.

«Всего сдали кровь 36 человек. Благодаря им было собрано 16 литров крови. Подобные дни мы проводим регулярно и призываем всех горожан, здоровье которых позволяет, присоединиться к данной благой деятельности и стать донорами крови», - сказала сотрудница.

Она отметила, что сдать кровь могут все желающие на Подольской станции переливания крови с понедельника по пятницу. С собой необходимо иметь паспорт.