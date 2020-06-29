РИАМО - 29 июн. Сотрудники правоохранительных органов в Реутове задержали 39-летнего ранее судимого жителя столицы, подозреваемого в краже из машины, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть обратилась жительница Реутова с заявлением о том, что из ее автомобиля неизвестный похитил автомагнитолу и бортовой компьютер.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 39-летний ранее судимый житель Москвы», - говорится в сообщении.

Сумма материального ущерба составила 8 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступление по статье 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.