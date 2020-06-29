РИАМО - 29 июн. 6059 человек с начала сезона обратились за медицинской помощью в Подмосковье после укусов клещей, в том числе среди них 2217 детей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

В прошлом году за аналогичный период зарегистрировали больше 11 748 случаев, в том числе 3641 среди детей.

«С профилактической целью лицам отъезжающим в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также лицам, профессиональных групп риска, работающим в природных биотопах, проводят вакцинацию против клещевого энцефалита», - говорится в сообщении.

Таким образом, с начала года против клещевого энцефалита привито 1169 человек, в том числе 336 детей.

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Московской области не зарегистрировано.

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