На улице Проходчиков, дом 3, произошел пожар в квартире из-за взрыва.Наблюдается открытое горение из окон, площадь пожара составляет 70 квадратных метров.
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На улице Проходчиков, дом 3, произошел пожар в квартире из-за взрыва.Наблюдается открытое горение из окон, площадь пожара составляет 70 квадратных метров.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
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