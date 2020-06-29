РИАМО - 29 июн. В жилом доме на улице Проходчиков в столице прогремел взрыв, затем в одной из квартир начался пожар, сообщает ТАСС.

«На улице Проходчиков, дом 3, произошел пожар в квартире из-за взрыва. Наблюдается открытое горение из окон, площадь пожара составляет 70 квадратных метров», - сказал источник агентства в экстренных службах.

В жилом доме на данный момент горят уже четыре квартиры. Из горящих помещений пожарные спасли пять человек, из них четверых передали медикам.