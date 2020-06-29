РИАМО – 29 июн. Пустой зал является серьезным испытанием для музыканта, однако к этому можно привыкнуть, сообщил пианист, народный артист России Денис Мацуев.

Во время режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса, в Москве отменили все массовые мероприятия, а жители могли покидать свои дома только по веским причинам. Самоизоляцию в столице отменили в начале июня.

«Я никогда не забуду концерт в зале Чайковского 20 марта. <...> Его на сегодняшний день посмотрели больше 4,5 миллионов человек. А тогда это был кошмар. <...> Это мой дом родной, но не было химии. Не было той энергии, которая идет из зала. <...> Только потом я приноровился», - сказал Мацуев.

Он отметил, что игра музыканта не должна зависеть от количества зрителей и от уровня площадки. У концертов в формате open air своя энергетика, их качество при этом сильно зависит от настройки звука.