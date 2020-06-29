РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июн. Жители подмосковного Красногорска могут принять участие в конкурсе видеороликов ко Дню семьи, любви и верности, сообщается в Instagram-аккаунте МАУК «Парки Красногорска».

«Друзья, в преддверии празднования Дня семьи, любви и верности мы приглашаем детей и их родителей принять участие в конкурсе семейных видеороликов «Моя семья»! Участвовать могут абсолютно все желающие», - говорится в сообщении.

Конкурс проходит в трех номинациях: «Творческая семья» (нужно исполнить любой творческий номер: вокальный, театральный, музыкальный, танцевальный, цирковой и так далее); «Изобретательная семья» (требуется продемонстрировать свое семейное изобретение, лайфхак); «Кулинарная семья» (нужно поделиться своими кулинарными шедеврами и рецептами к ним).

Для участия нужно в своем аккаунте в Instagram, «ВКонтакте», Facebook разместить видео, отвечающее условиям конкурса. В тексте к посту рассказать немного о работе и обязательно прописать хештеги: #МояСемьяКрасногорск и #ПаркиКрасногорска. На время проведения конкурса аккаунт должен быть открыт. Работы принимаются до 3 июля включительно.

«Экспертное жюри дирекции МАУК «Парки Красногорска» определит победителей, которые получат специальные призы и дипломы. Награждение состоится 8 июля», - заключается в материале.