РИАМО - 29 июн. В Коломне подвели итоги третьего регионального фестиваля-конкурса детского рисунка «Наш Крым», всего в конкурсе участвовали около 400 рисунков, сообщается на официальном сайте проекта «Подмосковье – Крым – Севастополь».

Жюри определили лауреатов в двух возрастных категориях. Среди победителей есть учащиеся из подмосковных городов Коломна, Наро-Фоминск, Апрелевка и Верея.

«Многие работы отвечали самым высоким требованиям. И это не случайно. В фестивале-конкурсе, как и в прошлые годы, активное участие приняли учащиеся детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств», - рассказала руководитель патриотического проекта Жанна Софинова.

Она отметила, что в конкурсе приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья, каждый из которых будет отмечен дипломом за участие и памятным сувениром с крымской символикой.

В этом году было принято решение об увеличении числа номинаций, что позволило отметить большее количество работ юных художников.

Торжественная церемония победителей и выставка лучших рисунков должны были пройти 13 мая в День Черноморского флота ВМС России в «Доме Озерова». Но из-за распространения коронавируса срок сдачи рисунков на конкурс был увеличен, а проведение мероприятия было отложено на неопределенный срок.