РИАМО - 29 июн. Около 450 выпускников школ будут сдавать Единый государственный экзамен в подмосковном Реутове 3 июля, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Сдавать Единый государственный экзамен 3 июля в Реутове будут 449 выпускников. Я лично ознакомился с соблюдением всех требований Минобразования и норм Роспотребнадзора в школе №4, которая вместе со школой №7 станет площадкой для проверки знаний наших школьников. Считаю, что здесь сделано все необходимое, чтобы экзаменующиеся чувствовали себя в безопасности», - сказал Каторов.

В полной готовности находится система видеоконтроля, на входах будут размещены дезинфицирующие рамки, школьников и экзаменаторов обеспечат средствами индивидуальной защиты, а число сдающих экзамен не превысит восьми человек в каждом из помещений, против традиционных 16.

«Уверен, что и ребята сумеют в полной мере проявить свои знания и подтвердить готовность к самостоятельной жизни! Хороших вам оценок, и пусть удача будет на вашей стороне!» - отметил глава муниципалитета.