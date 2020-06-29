РИАМО - 29 июн. 149 пляжных территорий и зон отдыха у воды открываются в Подмосковье 1 июля, из них 105 муниципальных, 44 частных, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

На всех готовых к открытию пляжах провели анализ воды и песка. Согласно заключениям Роспотребнадзора, купаться можно на водоемах 49 пляжей, на оставшихся - в специально оборудованных бассейнах.

«На пляжах Московской области должен соблюдаться санитарный режим, а именно: нанесена разметка социальной дистанции, проводиться дезинфекция шезлонгов после каждого использования, масочный режим персонала, дезинфекция туалетов, санитарная обработка раздевалок и душевых не реже 1 раза в день», - говорится в сообщении.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин отметил, что важно соблюдать правила безопасности и социальную дистанцию, особенно это необходимо делать у воды. И на всех пляжах, где купание разрешено, должны дежурить спасатели.

В период купального сезона, который начнется 1 июля, в регионе будут проводиться совместные рейды сотрудников ГИМС, полицейских и спасательных служб для предупреждения несчастных случаев на водоемах.

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