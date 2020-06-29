РИАМО – 29 июн. Концертную деятельность могут возобновить в России с августа, пока требования к рассадке музыкантов на сцене сложно выполнить, сообщил пианист, народный артист России Денис Мацуев.

«Мы хотим с августа выходить в пробные концерты - с дистанцией в зале, с камерными оркестрами. <...> Эта история, надеюсь, пойдет. Мы посмотрим на рекомендации Роспотребнадзора. Надеюсь, что к осени мы выйдем в концертную жизнь», - сказал Мацуев.

Он отметил, что много вопросов по судьбе уже проданных абонементов, по частным концертам.

«Наша индустрия пострадала очень сильно. Все практически открыто, а мы не имеем право играть. Это большая трагедия нашего цеха», - уточнил пианист.

По его словам, требования к рассадке музыкантов сложно выполнить, симфонические оркестры в принципе не могут уместиться на сцене. Музыканты в разных странах мира страдают из-за эпидемии. Оркестр Метрополитен-оперы распущен до нового года без зарплаты. В России больше всего страдают фрилансеры.

«Наши оркестры, грантовые, государственные, которые имеют губернаторские гранты, получают зарплаты в полном объеме, но у нас проблемы у фрилансеров. Они в ужасающем состоянии. Мы с министерством культуры этим занимаемся. <...> Чтобы были гранты, онлайн-концерты за гонорары. Я знаю примеры, когда очень известные музыканты работали доставщиками», - заключил Мацуев.