РИАМО – 29 июн. Концертную деятельность могут возобновить в России с августа, пока требования к рассадке музыкантов на сцене сложно выполнить, сообщил пианист, народный артист России Денис Мацуев.
Он отметил, что много вопросов по судьбе уже проданных абонементов, по частным концертам.
«Наша индустрия пострадала очень сильно. Все практически открыто, а мы не имеем право играть. Это большая трагедия нашего цеха», - уточнил пианист.
По его словам, требования к рассадке музыкантов сложно выполнить, симфонические оркестры в принципе не могут уместиться на сцене. Музыканты в разных странах мира страдают из-за эпидемии. Оркестр Метрополитен-оперы распущен до нового года без зарплаты. В России больше всего страдают фрилансеры.
«Наши оркестры, грантовые, государственные, которые имеют губернаторские гранты, получают зарплаты в полном объеме, но у нас проблемы у фрилансеров. Они в ужасающем состоянии. Мы с министерством культуры этим занимаемся. <...> Чтобы были гранты, онлайн-концерты за гонорары. Я знаю примеры, когда очень известные музыканты работали доставщиками», - заключил Мацуев.
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