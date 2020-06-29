РИАМО - 29 июн. Международный конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition перенесли на весну 2021 года в связи с пандемией коронавируса, сообщил пианист, народный артист России Денис Мацуев.

«Фестиваль Grand Piano, где у молодых искорок есть возможность выступить и сольно, и с оркестром, мы перенесли на весну 2021 года», - сказал Мацуев.

Он отметил, что изначально мероприятие планировали перенести на конец августа, однако тогда будет невозможно участие зарубежных музыкантов.

«Это международный конкурс, все должны быть в равных условиях», - заключил Мацуев.

Как уточняется на сайте конкурса, мероприятие пройдет в Москве. Выступление участников оценит международное жюри.