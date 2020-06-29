РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 июн. Мытищинское управление социальной защиты населения информирует о том, что до 1 июля можно подать заявление для оформления разовой адресной социальной помощи в размере 3 тысяч рублей, сообщается в Instagram-аккаунте управления.

«Выплата полагается гражданам старше 65 лет и лицам с определенными хроническими заболеваниями. Если вам ранее не была назначена разовая адресная социальная помощь в размере 3 тысяч рублей (двумя частями по 1,5 тысячи рублей), необходимо подать заявление, документ, удостоверяющий личность, банковские реквизиты для перечисления до 1 июля. Срок обращения за выплатой установлен постановлением губернатора Московской области от 28 мая 2020 №262-ПГ «О внесении изменений в порядок осуществления разовой адресной социальной помощи отдельным категориям граждан», - говорится в сообщении.

В перечень хронических заболеваний для предоставления выплаты входят: болезни эндокринной системы (инсулиновый сахарный диабет), болезни органов дыхания (астма, другая хроническая обструктивная легочная болезнь; бронхоэктатическая болезнь), болезни системы кровообращения (легочное сердце и нарушения легочного кровообращения), болезни мочеполовой системы (хроническая болезнь почек 3-5 стадии), наличие трансплантированных органов и тканей, новообразования (злокачественные новообразования; острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы).

Подать заявление и документы можно в электронном виде на почту управления: mit5036@mosreg.ru. В заявлении следует указать полную дату рождения и свой контактный телефон. Телефон горячей линии: 8(495)502-70-80.