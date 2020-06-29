РИАМО - 29 июн. 125 механических санитайзеров для дезинфекции рук пассажиров установили на остановках общественного транспорта в Москве, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгортранса».

Диспенсеры появились в разных районах города на самых востребованных остановках и на крупных пересадочных узлах.

«Мы заботимся о здоровье наших пассажиров – установка санитайзеров на остановках автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов станет дополнительной мерой по профилактике распространения коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

Каждое устройство рассчитано не менее чем на 1 тысячу разовых использований.

Диспенсеры произведены в России из нержавеющей стали и имеют антивандальный корпус. Чтобы воспользоваться санитайзером, нужно поднести руки к дозатору и нажать ногой на педаль. Устройство выдаст порцию антисептика. Таким образом, обработка рук происходит бесконтактно.

Санитайзеры установили у станций метрополитена. Например, у метро «Октябрьское Поле», «Автозаводская», «Электрозаводская», «Академическая», «Краснопресненская». Кроме того, они появились на остановках на Садовом кольце – в частности, у метро «Павелецкая», Курского вокзала и Парка Горького.

В дальнейшем, в зависимости от востребованности, дезинфекторы могут быть установлены и у других станций метро и остановок.

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