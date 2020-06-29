РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 июн. Московскую компанию АО «Монолит-фундаментстрой» оштрафовали на 100 тысяч рублей за незаконное размещение мусора в городском округе Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора продолжают проводить надзорные мероприятия в рамках особого контроля, установленного в городском округе Мытищи. Особое внимание Минэкологии к округу вызвано продолжающимися попытками незаконного завоза и размещения отходов.

«На днях вынесено очередное постановление об административном наказании в отношении АО «Монолит-фундаментстрой», зарегистрированного в Москве. Компания по договору с собственником земельного участка, расположенного южнее деревни Бородино, ведет строительство жилого комплекса. В Минэкологии поступило обращение граждан о завозе и размещении на участок строительных отходов. В ходе проверки факты подтвердились: компания-подрядчик планировала территорию с помощью загрязненных грунтов, боя бетонных изделий и лома асфальта. За это нарушители оштрафованы на 100 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Ранее Арбитражный суд Московской области удовлетворил исковое заявление Минэкологии в отношении ООО «Мега-Велес Групп», допустившего аналогичное нарушение. Компании придется выплатить ущерб в размере 2,8 миллиона рублей, нанесенный незаконным размещением отходов вблизи деревни Манюхино городского округа Мытищи.