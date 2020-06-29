РИАМО – 29 июн. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин будет голосовать по поправкам к Конституции на избирательном участке, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Президент РФ Владимир Путин проголосует по поправкам к Конституции на избирательном участке», - говорится в сообщении.

Голосование по поправкам к Конституции РФ началось в России 25 июня и завершится 1 июля.

Жители Москвы и Нижегородской области могут проголосовать дистанционно.