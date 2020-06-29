РИАМО - 29 июн. Более 55,5 тысяч тонн овощных культур собрали с начала года в тепличных сельскохозяйственных организациях Московской области, год назад собрали на полторы тонны меньше, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхозпрода Подмосковья.

«На сегодняшний день в тепличных хозяйствах региона собрано более 55,5 тысяч тонн овощей. Большая часть произведенной продукции приходится на огурцы – 35,7 тысячи тонн. Томатов выращено – 19,3 тысячи тонн. Перца и баклажанов – порядка 600 тонн. В прошлом году на эту дату было собрано около 54 тысяч тонн овощей защищенного грунта», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Овощи продают на торговых точках и на сельскохозяйственных ярмарках столицы и региона.

«Лидирует по производству овощей защищенного грунта предприятие «Агрокультура Групп» из городского округа Кашира. Здесь собрано 36,1 тысячи тонн. На втором месте идет Луховицкий городской округ. «Луховицкие овощи» собрали более 9,2 тысячи тонн овощей. Тройку лидеров замыкает «Иванисово» из Электростали – 7,9 тысячи тонн», - добавил Разин.