РИАМО - 29 июн. Открытый концерт пианиста, народного артиста России Дениса Мацуева впервые пройдет в парке «Зарядье» на фоне Кремля 2 июля, трансляцию будет вести онлайн-кинотеатр Ivi, сообщил в понедельник Мацуев.

Мероприятия приурочено к 45-летию пианиста. Среди выступающих будут друзья и соратники музыканта - Юрий Башмет, Хибла Герзмава, Эльдар Абдразаков, Аида Гарифуллина, Иван Бессонов, Соня Тюрина.

«Формат open air я очень люблю. Это будет первая съемка в парке «Зарядье». <...> Будет большой амфитеатр на фоне Кремля. <...> Там будет и классика, и джаз, и импровизация», - сказал Мацуев.

Он отметил, что организацией занимается команда Московской филармонии. Трансляция будет вестись на платформе онлайн-кинотеатра Ivi. Начало в 19:00.