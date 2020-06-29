РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июн. Жители подмосковного Красногорска с 1 июля могут поучаствовать в бесплатных мастер-классах на открытом воздухе, сообщается в группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, у нас прекрасная новость! С 1 июля стартуют долгожданные регулярные мастер-классы в наших парках!» - говорится в сообщении.

С учетом мер профилактики коронавирусной инфекции количество мест на занятиях ограничено. Необходимо не позднее, чем за двое суток записаться по телефону: 8(987)124-17-27.

«Все мероприятия абсолютно бесплатны. Проводите свое лето ярко и активно с парками Красногорска. Ждем вас!» - заключается в материале.