РИАМО - 29 июн. За неделю, с 22 по 28 июня, на единый номер спасения «112» поступило более 200 тысяч вызовов от жителей и гостей Московской области, сообщил РИАМО представитель пресс-службы системы-112 Московской области.

Среди них было более 83 тысяч вызовов экстренного реагирования, а также более 15 тысяч вызовов комплексного реагирования.

«Более 66% из всех вызовов экстренных оперативных служб, поступивших в областную систему-112, было адресовано скорой медицинской помощи, более 30% - полиции и ГИБДД», - сказал собеседник агентства.

По его словам, остальные 4% вызовов были адресованы службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим службам.

Система-112 Московской области введена в эксплуатацию в 2015 году.