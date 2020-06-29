РИАМО - 29 июн. Территорию будущей стройплощадки школы и детского сада в Реутове привели в порядок, очистив от бытового и строительного мусора, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«По обращению жителей микрорайона 10А провели очистку от строительного мусора территории будущих мест размещения детского сада на 250 мест и школы для 1,1 тысячи учеников. Практически все готово к тому, чтобы после проектирования этих объектов приступить к строительству, которое запланировано на 2022-2023 годы», - сказал Каторов.

Финансирование будет произведено в рамках госпрограммы. В частности, речь об этом шла и во время приезда в Реутов министра образования Московской области Ирины Каклюгиной 11 июня.