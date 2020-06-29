РИАМО - 29 июн. Утром в понедельник на маршрутах общественного транспорта Подмосковья количество пассажиров выросло на 6% по сравнению с прошлой пятницей, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Таким образом, в это утро в автобусах совершили более 477 тысяч поездок. Пассажиропоток в общественном транспорте региона постепенно увеличивается.

«По сравнению с началом марта в транспорте Московской области пассажиропоток сократился на 38%. Число школьников в автобусах области сократилось на 90%, а льготных категорий граждан - на 34%», - говорится в сообщении.

Сейчас общественный транспорт Подмосковья работает по расписанию рабочего дня. Ежедневно на линии выходит более 9,5 тысяч единиц транспорта. При этом в общественных места нужно обязательно надевать маски.