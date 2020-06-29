РИАМО - 29 июн. Жители и гости столицы снова смогут посетить Мавзолей В.И. Ленина и некрополь у Кремлевской стены с 1 июля, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы охраны РФ.

«Допуск будет осуществляться в соответствии с санитарными рекомендациями в средствах индивидуальной защиты дыхательных путей и кожи при отсутствии повышенной температуры тела, после ее замера в пункте пропуска», — говорится в сообщении.

Посетители также должны будут соблюдать социальную дистанцию.

В марте в Мавзолее и некрополе начали проводить профилактические работы, доступ для посетителей закрыли.