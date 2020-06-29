РИАМО - 29 июн. Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов и депутаты горсовета высоко оценили темпы стартовавшей в середине июня реконструкции улицы Южной, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

В Реутове 9 июня стартовали работы по реконструкции улицы Южной от улицы Октября до Юбилейного проспекта, в рамках которых произойдет расширение Центрального парка. На оперативном выездном совещании градоначальник совместно с депутатами городского совета проверил ход благоустройства данного участка.

«По моему поручению здесь организовали временный пешеходный маршрут для жителей и гостей города. Теперь им не приходится выходить на проезжую часть, передвижение от железнодорожной станции до метро стало более удобным и безопасным. Также открыли дополнительный проход рядом с новым Домом культуры», - сказал Каторов.

Он также отметил, что все шумные работы проводятся только в дневное время в строго отведенные для этого часы, чтобы свести к минимуму неудобства для жителей близлежащих домов.

«Демонтаж на данном объекте подходит к завершению, на следующей неделе сможем приступить к созданию пространства, которое уже к началу осени станет новым местом притяжения горожан. Это место давно требовало реконструкции и обновления, так как оно одно из самых проходимых в городском округе - в будний день здесь передвигаются более 80 тысяч жителей Реутова и соседних муниципалитетов. Все просьбы и замечания стараемся решать в максимально короткие сроки», - добавил Каторов.

Реконструкция улицы Южной в подмосковном Реутове реализуется в рамках Национального проекта «Жилье и городская и среда» с привлечением федеральных, региональных и муниципальных средств.