РИАМО - 29 июн. Московский кредитный банк (МКБ) и ГК «Элекснет» проанализировали обороты фитнес-клубов после снятия ограничений, клубы были закрыты из-за ограничительных мер в период с 21 марта по 22 июня, говорится в сообщении пресс-службы банка.

За этом время наличная выручка фитнес-клубов упала до нуля, проходящий через pos-терминалы оборот, благодаря сдаче в аренду инвентаря, сохранялся на минимальном уровне — 3% от периода до введения ограничений. Со снятием ограничений открылись 58% клубов, а наличную выручку получили менее 20% из всех фитнес-центров.

«Мы видим позитивную тенденцию возвращения жителей столицы в фитнес-клубы. Существенный рост выручки также связан со специальными предложениями от открывшихся фитнесов, которым необходимы средства для компенсации потерь, связанных с периодами простоя», - рассказал управляющий директор по развитию торгового эквайринга МКБ Марк Баранов.

За первые два дня работы среднедневной наличный оборот фитнес-клубов вдвое превысил показатель марта. При этом среднедневной оборот на один платежный терминал на 96% превысил показатели периода до введения ограничительных мер. Средний чек на одного клиента составил 5,5 тысяч рублей, что на 42% выше, чем до введения ограничений. Среднедневной оборот на один открытый клуб вырос на 63%.

«Данные об обороте наличных в фитнес-центрах после снятия ограничительных мер показывают, что клиенты с нетерпением ждали открытия клубов и в первые дни пошли оплачивать абонементы. Мы ожидаем, что часть фитнес-центров еще будет открываться в ближайшие дни, а также перетока клиентов в действующие фитнес-центры из закрывшихся и, соответственно, роста наличной выручки», - отметил гендиректор ГК «Элекснет» Игорь Антонов.

Ожидается, что в скором времени потребительская активность в этом сегменте стабилизируется, подойдя к значениям 2019 года.