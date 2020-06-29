РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июн. Сотрудники ГИБДД напомнили посетителям автозаправочных станций в подмосковном Красногорске о важности соблюдения скоростного режима на дорогах, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Красногорские автоинспекторы провели правовой ликбез с посетителями автозаправочных станций. В рамках социального раунда по безопасности дорожного движения «Некуда спешить» инспекторы ГИБДД напомнили водителям о важности соблюдения скоростного режима», - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции Красногорска сделали акцент на важности правильного выбора скоростного режима в зависимости от окружающих условий и контроля его соблюдения.

«Всем посетителям автозаправочных станций сотрудники Госавтоинспекции вручили тематические листовки и пожелали быть вежливыми на дороге, помнить о жизни и здоровье других участников дорожного движения и своими действиями показывать пример другим водителям», - заключается в материале.