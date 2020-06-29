РИАМО - 29 июн. Сотрудники полиции во 2-м Сетуньском проезде в Москве задержали 31-летнего мужчину в тот момент, когда он пытался сбыть 500 пластиковых десятилитровых канистр этилового спирта стоимостью 1,4 миллиона рублей, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по столице.

«Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве пресекли незаконный оборот этилового спирта», – сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Злоумышленник хранил продукцию в гаражном кооперативе на западе мегаполиса.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

В настоящее время в отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.