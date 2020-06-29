РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 июн. Волонтеры городского округа Мытищи объясняют посетителям торгового центра «Красный кит» суть поправок в Конституцию РФ, сообщил председатель совета депутатов горокруга Андрей Гореликов.

«Вместе с первым зампредом Мособлдумы Никитой Чаплиным посетили информационную точку «Волонтеров Конституции» в городском округе Мытищи, расположенную в торговом центре «Красный кит», и пообщались с ребятами. Волонтеры проводят разъяснительную работу, доступно и понятно объясняют всем желающим суть поправок в основной закон государства», - написал Гореликов в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что волонтеры, соблюдая предписания Роспортебнадзора, рассказывают о сроках голосования, о том, где расположены участки, выдают информационные открытки, буклеты, наклейки. Ребята взаимодействуют с жителями Мытищ и дают разъяснения по всем поправкам.

Гореликов отметил, что вся подробная информация есть и на официальном сайте Конституция2020.рф.

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