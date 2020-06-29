РИАМО - 29 июн. О снижении мировых цен на нефть говорит информация торгов, которые прошли в понедельник, сообщает Газета.ru.

«Так, цена на августовские фьючерсы WTI, по расчетам на 08:00 по Москве, составила 35,67 доллара за баррель, упав на 2,13%. Кроме того, стоимость августовских фьючерсов нефти марки Brent показала снижение на 2,02% — до 40,19 доллара за баррель», - говорится в сообщении.

Непостоянство на рынке началось в марте. Тогда на заседании ОПЕК+ не смогли высказать единого решения относительно цен на нефть.

РФ не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Сделка провалилась, и нефть упала в цене на 30%.