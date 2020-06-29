Прописка на даче: как оформить ПМЖ дачникам Подмосковья

Требования к дому и участку
Если вы хотите зарегистрироваться по месту жительства на даче, необходимо, чтобы дом и участок соответствовали ряду требований. При этом особых региональных норм для Подмосковья нет, сообщил ведущий юрист «Европейской юридической службы» Юрий Аванесов.
Требования к жилым помещениям установлены, в частности, Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 (ред. от 24.04.2020) «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом». Дом должен быть признан не только жилым, но и пригодным для круглогодичного проживания.
Один из главных критериев – наличие системы отопления. По словам Юрия Аванесова, достаточно будет даже печи на твердом топливе (угле или дровах). Помимо этого, согласно Постановлению, в доме должно быть электричество, холодное, в том числе питьевое, и горячее водоснабжение, водоотведение, вентиляция. При этом инженерные сети не обязательно должны быть централизованными. Так, электроснабжение может обеспечивать генератор, водоснабжение – скважина на участке, а водоотведение может осуществляться с помощью септика.
Участок должен быть предназначен для ИЖС и входить в земли населенного пункта. Следовательно, зарегистрироваться в доме, расположенном, например, на полевом участке сельскохозяйственного назначения или на землях лесного фонда, не получится.
Помимо Постановления N 47 требования к дому зафиксированы в Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 N 64 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10» (вместе с СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях») и в Федеральном законе от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Заказ технической экспертизы
Если вы считаете, что ваш дом подойдет для постоянного проживания, нужно будет доказать это. Потребуется техническое заключение, которое выдают частные конторы на договорной основе. Эксперты осматривают жилище, проверяют его на соответствие нормам пожарной безопасности, оценивают, как работает электроснабжение, вентиляция, достаточно ли прочный фундамент и несущие конструкции и прочее.
Обращение о признании дома жилым
Порядок признания садового дома жилым домом установлен все тем же Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47. Согласно ему, необходимо обратиться в органы местного самоуправления, например, в Департамент архитектуры и градостроительства муниципалитета, или в МФЦ.
Потребуется предоставить следующие документы:
– заявление, в котором нужно указать кадастровые номера дома и земельного участка, почтовый адрес и электронную почту заявителя;
– выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках и зарегистрированных правах на дом (в некоторых случаях она запрашивается с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия) либо правоустанавливающий документ на дом в случае, если право собственности не зарегистрировано в ЕГРН. Подойдет также и заверенная копия;
– заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным ч.2 ст.5, 7, 8 и 10 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Выдают такие заключения как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица;
– если правом собственности на дом обладают и другие лица, понадобится их нотариально удостоверенное согласие на признание дома жилым.
В любом случае, стоит запросить точный список документов в конкретном МФЦ перед подачей. После приема бумаг заявителю выдают расписку, решение выносится не позднее, чем через 45 календарных дней. О результате оповещают в соответствии с выбранным гражданином способом.
Отказать могут в следующих случаях:
– если был предоставлен неполный пакет документов;
– если в ЕГРН отсутствуют сведения о праве собственности на конкретный дом;
– если заявитель не уведомил о правах третьих лиц на рассматриваемую недвижимость;
– если садовый дом расположен на участке неподходящего вида использования.
В случае отказа юрист советует обратиться в суд по месту нахождения органа местного самоуправления.
Как подать уведомление о строительстве частного дома в Подмосковье>>
Подача документов на регистрацию по месту жительства
После признания дома пригодным для постоянного проживания смело обращайтесь с документами в территориальный отдел МВД по миграционным вопросам или в МФЦ. Потребуется предоставить паспорт, заявление о регистрации по месту жительства, документ, являющийся основанием для вселения в жилое помещение, если права на него не зарегистрированы в ЕГРН (согласно Постановлению Правительства РФ от 17.07.1995 N 713, п. 48, 49 Административного регламента, утвержденного Приказом МВД РФ от 31.12.2017 N984). Срок оказания услуги – 3 дня.
Как бесплатно получить землю в Подмосковье многодетным семьям>>
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии