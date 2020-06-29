Прописка на даче: как оформить ПМЖ дачникам Подмосковья

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Если вы хотите зарегистрироваться по месту жительства на даче, необходимо, чтобы дом и участок соответствовали ряду требований. При этом особых региональных норм для Подмосковья нет, сообщил ведущий юрист «Европейской юридической службы» Юрий Аванесов.

Требования к жилым помещениям установлены, в частности, Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 (ред. от 24.04.2020) «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом». Дом должен быть признан не только жилым, но и пригодным для круглогодичного проживания.

Один из главных критериев – наличие системы отопления. По словам Юрия Аванесова, достаточно будет даже печи на твердом топливе (угле или дровах). Помимо этого, согласно Постановлению, в доме должно быть электричество, холодное, в том числе питьевое, и горячее водоснабжение, водоотведение, вентиляция. При этом инженерные сети не обязательно должны быть централизованными. Так, электроснабжение может обеспечивать генератор, водоснабжение – скважина на участке, а водоотведение может осуществляться с помощью септика.

Участок должен быть предназначен для ИЖС и входить в земли населенного пункта. Следовательно, зарегистрироваться в доме, расположенном, например, на полевом участке сельскохозяйственного назначения или на землях лесного фонда, не получится.

Помимо Постановления N 47 требования к дому зафиксированы в Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 N 64 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10» (вместе с СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях») и в Федеральном законе от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

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