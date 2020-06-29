РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 29 июн. Пробный ЕГЭ по географии провели в подмосковном Красногорске в понедельник, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Пробный Единый государственный экзамен по географии без привлечения школьников состоялся на базе МБОУ СОШ №16 горокруга Красногорск в понедельник, 29 июня», – говорится в сообщении.

Глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина проверила готовность пункта проведения экзамена с точки зрения безопасности и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

«Предмет инспекции очень простой – это обеспечение требования безопасности в условиях ограничительных мер. И мы видим, что готовы и школа, и персонал, и педагоги. В наличии есть все средства индивидуальной защиты. В аудитории максимум могут находиться 9 человек, в среднем – 6-7 школьников», – отметила Хаймурзина.

По словам главы округа, после каждого экзамена аудитории пройдут полную дезинфекцию при помощи специальных растворов и распылителей.

Помимо проверки санитарных норм, во время пробного экзамена была отработана технология получения экзаменационных материалов по интернету, перевод экзаменационных материалов в бумажный вид в аудитории и сканирование экзаменационных бланков участников. Осуществлена проверка готовности систем видеонаблюдения и подавления сигналов сотовой связи.