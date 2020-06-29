РИАМО – 29 июн. В России сфера виноделия заработала по новым правилам, благодаря новому закону производители качественных напитков получат господдержку, а покупателей он оградит от низкокачественного вина, пишет в понедельник газета «Известия».

Уже сейчас на бутылках вина станут указывать полную информацию о продукте— сорт винограда, год урожая и другое. Кроме того, на бутылках вина, в которые добавили воду, появится надпись «Не является вином».

«Также в скором времени должен уйти в прошлое «шмурдяк», изготовленный из некачественного импортного сырья. Уже произведенная продукция из зарубежных виноматериалов будет распродаваться до конца года», - рассказал изданию президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович.

По его словам, такое низкокачественное вино исчезнет с прилавков российских магазинов уже в следующем году.

Эксперт также подчеркнул, что новый закон позволит каждому покупателю ясно осознавать, какую продукцию они приобретают: импортную или на самом деле отечественную, то есть изготовленную только из российского винограда.